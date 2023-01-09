Заступник голови Одеської ОВА Олег Муратов вийшов із СІЗО під заставу

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Суспільне Одеса

Заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олег Муратов, якого затримали за підозрою в корупції, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу.

Про це «Суспільному» повідомила прессекретар прокуратури області Ірина Коваленко.

Приморський районний суд Одеси 5 січня обрав Муратову запобіжний захід.

Сторона обвинувачення клопотала про арешт, тому що Муратов нібито має «великі звʼязки» і може впливати на свідків або втекти за кордон. Сам заступник голови Одеської ОВА відкинув обвинувачення, заперечивши причетність до злочину. Його адвокат просив про запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою.

Суд вирішив посадити Муратова за ґрати на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйонів 220 тисяч гривень.