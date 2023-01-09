У Дніпрі викрили підпільний осередок забороненої Партії Шарія

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Служба безпеки України

У Дніпрі Служба безпеки України викрила підпільний осередок Партії Шарія. Його представники готували масові заворушення в регіоні.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, осередок забороненої партії організував мешканець Донецької області, який приїхав до Дніпра під виглядом переселенця. Підпільне відділення він організував у своєму житлі. Для конспірації зловмисник контактував виключно з «перевіреними» людьми і ретельно приховував адресу свого проживання.

У помешканні організатора знайшли склади з проросійськими виданнями, листівками та фінансову «звітність». Також виявили «угоди» для представників Партії Шарія про нерозголошення інформації та інструкції з алгоритмом дій під час провокації масових заворушень.

Зловмисники готувались до вуличних акцій на підтримку росіян у разі наближення лінії фронту або окупації регіону.