У турецькій Анталії зафіксували найвищу за 92 роки середньомісячну температуру

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June Andrei George / Unsplash

У турецькій Анталії середня температура грудня стала рекордною за останні 92 роки.

Про це повідомляє CNN Turk.

Середня максимальна температура в грудні досягла +19,1 °С вперше з моменту початку вимірювань у 1930 році. Попередній рекорд зафіксували у 1960 році. Він становив +18,8 °С.

Найвища температура у грудні досягла +22,2 °С, а найнижча становила +4,2 °С. Зазначається, що температура підвищилася через хвилю спеки, яка тривала в грудні минулого року по всій країні.