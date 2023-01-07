Розпуск місії по Оленівці: український омбудсмен розкритикував ООН за «посередницько-нейтральну позицію»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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reuters.com / «Бабель»
Український омбудсман Дмитро Лубінець розкритикував ООН після її рішення розпустити місію зі встановлення фактів обстрілу колонії в окупованій Оленівці.
В ефірі телемарафону він заявив, що організація навіть не засудила росію, яка зробила все, щоб не допустити в захоплену Оленівку місію. «Вкотре, на жаль, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію», — сказав Лубінець.
Він додав, що від початку був скептиком цієї місії, оскільки до її складу обрали трьох симпатиків росії. Також він очікував від рф, що вона не надасть гарантій безпеки місії.
«Україна публічно казала, що ми готові сприяти, створити всі умови, будь ласка, приїжджайте. Але пʼять місяців минуло — і нічого. Через речника генсека ООН ми дізналися про те, що він вирішив розпустити цю місію. Але якщо вона вже була створена, то принаймні хоч якусь роботу зробіть. І якщо ви не отримали гарантій безпеки, то публічно скажіть, що рф вас не допустила, що ви її засуджуєте», — сказав Лубінець.
- Уночі 29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак, Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили із термобаричної зброї.
- 5 січня 2023 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вирішив розформувати місію, оскільки представники ООН так і не змогли потрапити до Оленівки.