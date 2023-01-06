США ввели санкції проти іранців, які причетні до поставок безпілотників росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво дронів-камікадзе. Іран продав їх росії, яка активно використовує ці дрони проти України.
Про це пише пресслужба Мінфіну США.
Санкції стосуються керівників та членів ради директорів компанії Qods Aviation Industries, яка є ключовим іранським розробником та виробником дронів.
Обмеження запровадили проти голови ради директорів QAI Сейєда Ходжатолла Горейші, який керував військовими дослідженнями та розробками Ірану та відповідав за переговори щодо угоди Ірану з росією про постачання іранських дронів. Також санкції ввели проти директора компанії Гассема Дамавандіана.
Крім цього, обмеження ввели ще проти чотирьох членів ради директорів цієї компанії.
- Починаючи з вересня, коли російські окупанти почали застосовувати іранські дрони-камікадзе, українська Протиповітряна оборона вже знищила майже 500 таких безпілотників.
- Володимир Зеленський попередив, що росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО.