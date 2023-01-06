Мінкультури дозволило Епіфанію провести різдвяну службу в Успенському соборі лаври. УПЦ МП заявляло про «силове захоплення»
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство культури дозволило Православній церкві України та її предстоятелю Епіфанію звершити різдвяне богослужіння в Успенському соборі заповідника «Києво-Печерська лавра».
Про це в коментарі BBC заявив виконувач обовʼязків генерального директора заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександр Рудник.
Увечері 5 січня він отримав звернення щодо цього богослужіння і повідомлення про дозвіл від Міністерства культури. Ідеться про разову оренду для богослужіння: заповідник «Києво-Печерська лавра» уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 08:00 до 12:00. Поліція буде стежити за тим, щоб обійшлося без інцидентів.
Українська православна церква Московського патріархату заявляла, що різдвяне богослужіння Православної церкви України «є спробою силового захоплення Успенського собору шляхом шантажу та введення в інформаційну оману суспільства».
4 січня Православна церква України оголосила, що богослужіння з нагоди Різдва Христового предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі. Це буде перше богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.
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