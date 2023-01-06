Politico: США передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow
- Автор:
- Костя Андрейковець
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США в наступному пакеті військової допомоги вперше передадуть Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Україна отримає ракети наземного базування з радіолокаційним наведенням, які призначені для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Джерела кажуть, що українським військовим вдалося переобладнати свої зенітно-ракетні комплекси «Бук» радянського виробництва під пуски Sea Sparrow. Кількість ракет та їхня точна модифікація наразі невідомі.
Видання зазначає, що наземний варіант Sea Sparrow має на озброєнні лише Тайвань. Військово-морські сили США та близькі союзники використовують корабельну версію.
Також джерела Politico кажуть, що згода США і Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams і Leopard.
- 4 січня 2023 року Франція оголосила про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC. Наступного дня стало відомо, що США і Німеччина готують до передачі ЗСУ БМП M2 Bradley і Marder. Німеччина погодилася надати ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.