Успенський собор та Трапезна церква Києво-Печерської лаври повернулись у користування держави
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
centralniak / Flickr
Успенський собор та Трапезну церкву остаточно повернули у користування державі.
Про це Міністерство культури оголосило 5 січня.
Дві культові споруди розташовані на території заповідника «Києво-Печерська лавра», раніше ними користувалась УПЦ МП.
5 січня завершила роботу комісія з передачі соборів, вона займалася інвентаризацією майна, а також складала акти технічного огляду двох будівель. На останнє засідання комісії 5 січня не зʼявився митрополит Павло, який мав підписати Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Утім, відмова підписувати не є перешкодою для повернення майна.
Свято-Успенська Києво-Печерська лавра з 1990 року входить до списку обʼєктів світової спадщини ЮНЕСКО, а Трапезна церква є памʼяткою архітектури національного значення. Перед Новим роком заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір на її користування Успенським собором і Трапезною церквою.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП Петра Лебедя та низки інших священників Української православної церкви Московського патріархату.