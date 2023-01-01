У Києві чоловік запускав феєрверки — тепер йому загрожує до 5 років вʼязниці

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У Подільському районі Києва 47-річний чоловік запускав салюти в новорічну ніч, попри заборону. Тепер йому може загрожувати до 5 років обмеження волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

Близько опівночі 1 січня до столичної поліції надійшло декілька звернень про салюти в Подільському районі. Відео з феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах.

Поліцейські зʼясували, що феєрверки запускали у дворі на вулиці Костянтинівській. З місця події вилучили використану пускову установку. Потім правоохоронці знайшли ймовірного підозрюваного, провели обшук у його квартирі та виявили кришку від використаного феєрверку.

Поліція затримала 47-річного киянина і відкрила провадження за фактом хуліганства. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до пʼяти років.