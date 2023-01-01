Хорватія офіційно стала 20-м членом єврозони
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сьогодні, 1 січня, Хорватія офіційно стала двадцятим членом єврозони і приєдналася до Шенгенської зони.
Відсьогодні євро в країні стає офіційною валютою, яка має поступово замінити хорватську куну. Місцева валюта має вийти з обігу до 31 липня 2023 року. Країна ще у вересні минулого року почала перехід на євро.
Також Хорватія стала частиною Шенгенського простору. Це означає, що між країнами шенгену всередині Євросоюзу немає внутрішніх кордонів. При вʼїзді в Хорватію сухопутним шляхом тепер не потрібно проходити прикордонний контроль.
- Разом із Хорватією до Шенгенської зони хочуть приєднатися Болгарія та Румунія. Уряд Нідерландів заявив, що заблокує вступ Болгарії до шенгену. У грудні 2022 року Рада ЄС не затвердила приєднання до зони Румунії та Болгарії.