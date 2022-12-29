Генштаб: Біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових, аніж було 24 лютого

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Угруповання російських військ, яке розгорнуте в білорусі, Брянській та Курській областях росії, вдвічі менше того угруповання, що було залучене для наступу на Київ 24 лютого — 22 тисячі проти 45,5 тисячі окупантів.

Про це під час брифінгу 29 грудня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Навіть у разі залучення усіх бойових білоруських частин, спільне угруповання військ буде налічувати близько 30 тисяч людей, що все одно менше за те, яке брало участь у повномасштабному вторгненні.

Крім того, росія вивезла з білорусі усі запаси боєприпасів для артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, які створили в інтересах російської армії напередодні нападу на Україну.

Однак, за словами Громова, росія розширює контроль над військовими аеродромами білорусі. Зараз там тривають роботи з додатково обладнання аеродрому «Мачулищі» (його планують перетворити на ключовий логістичний хаб для потреб російської армії), «Барановичі» та «Лунинець».