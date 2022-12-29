Меру Полтави повідомили про підозру — він, імовірно, розголошував позиції ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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СБУ
Меру Полтави Олександру Мамаю повідомили про підозру у розголошенні відомостей про розміщення позицій Сил оборони України.
Про це «Бабелю» повідомили в СБУ.
Мамая підозрюють за статтею 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Вранці 29 грудня співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії у приміщенні Полтавської міської ради.
Там у сесійній залі міський голова проводив зустріч зі спортсменами обласної федерації східних єдиноборств «Дракон». На виході з зали його зустріли співробітники СБУ та провели у робочий кабінет.
За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.
Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.
- Ще у 2021 році мера Полтави Олександра Мамая внесли до бази сайту «Миротворець» за висловлювання в ефірі телеканалу «НАШ». Тоді він заявив, що на Донбасі «воюють дві наддержави» — США та росія, а в самому воєнному конфлікті «брат іде на брата».
- Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. Тоді за нього проголосували 61,6% виборців. У 2012 році Мамай вступив у Партію регіонів, але вийшов з неї у2014 році — після втечі з України експрезидента Віктора Януковича. У 2015 році Мамая знов обрали мером Полтави. У 2018 році міськрада проголосувала за його відставку, звинувативши в порушенні Конституції. У листопаді 2020 року Мамая знову обрали мером міста.