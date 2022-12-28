У Київській області встановлять акустичні датчики, які допоможуть виявляти ракети та дрони
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Київську область обладнають акустичними датчиками, за допомогою яких можна виявляти російські ракети та дрони, що летять на низьких висотах. Це покращить протиповітряну оборону та допоможе захистити енергетичну інфраструктуру.
Про це в інтервʼю виданню «Моя Київщина» розповів очільник Нацполіції області Андрій Нєбитов.
«Ухвалили рішення за можливості для захисту обʼєктів критичної інфраструктури обладнати їх відповідними датчиками, які здатні збирати акустичну інформацію і своєчасно передавати її для реагування підрозділами ППО», — заявив Нєбитов.
Так, за його словами, це дозволить захистити не лише критичну інфраструктуру та підстанції, але й інші об’єкти, на які будуть націлені удари. Це датчики додаткового збору інформації, завдяки яким ППО отримуватиме інформацію не тільки з радарів, лінії 102, але й з місць, де немає людей. Це допомагатиме військовим збивати дрон чи ракету.
Обладнувати обʼєкти акустичними датчиками будуть у межах проєкту «Безпечна Київщина», на який виділили майже 77 мільйонів гривень.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, що вже пережили девʼять атак. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводять періодичні відключення електроенергії. Станом на вечір 26 грудня в різних регіонах України без електроенергії залишались близько 9 мільйонів людей.
- Із вересня українська ППО збила понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе.