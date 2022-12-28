«Харківські угоди»: суд дозволив арештувати колишнього міністра оборони Михайла Єжеля
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- Ангеліна Шеремет
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wikipedia.org
Київський апеляційний суд дозволив арештувати колишнього міністра оборони України Михайля Єжеля у справі погодження «Харківських угод» на користь росії.
Про це Офіс генерального прокурора повідомив 28 грудня.
Михайлу Єжелю, який у квітні 2010 році обіймав посаду голови Міноборони, закидають державну зраду. За даними слідства, він знав, що угода з росією загрожує суверенітету країни, але погодив її без зауважень, чим допоміг створити передумови для збільшення кількості військ рф у Криму і подальшого вторгнення.
Де наразі перебуває Єжель — невідомо, його оголосили в розшук.
- У справі «Харківських угод» підозри вже оголосили Віктору Януковичу та Миколі Азарову. Проти них розпочате спецрозслідування. Також підозри заочно оголосили колишньому міністру закордонних справ Костянтину Грищенку та колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу. Їх оголосили в розшук.