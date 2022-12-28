Чернівецька облрада просить президента і Раду заборонити УПЦ МП
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото з сайту УПЦ МП
Чернівецька обласна рада звернулася до вищого керівництва держави з проханням заборонити діяльність Української православної церкви в єдності з московським патріархатом. Відповідне звернення направили до уряду, парламенту та президента.
Депутати, зокрема, просять розробити механізм заборони УПЦ МП та внести зміни до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» про заборону діяльності релігійних організацій (обʼєднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (обʼєднання), керівний центр (управління) якої перебуває за межами України в державі, яка визнана такою, що здійснила збройну агресію проти України.
Також депутати вважають за необхідне забезпечити невідкладну реєстрацію документів релігійних організацій громад, які змінили підпорядкування у канонічних та організаційних питаннях, ухваливши рішення про перехід до Православної церкви України.
За це рішення проголосували 33 депутати Чернівецької облради, троє — проти, двоє утрималися.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- 9 грудня комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.