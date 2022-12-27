Держприкордонслужба: Росіяни та білоруси не формують ударне угруповання для наступу на Україну

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На території білорусі не формується наступальне угруповання, окупанти нагнітають ситуацію.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

«Ситуація по цьому напрямку залишається повністю контрольованою. Вона дещо напружена в інформаційному полі. Підрозділи білорусі, як і раніше, перебувають на посиленні кордону з нашою країною, проте ані кількість, ані характер дій цих підрозділів не змінюються», — сказав Демченко.

Він пояснив, що білорусь і росія постійно нагнітають ситуацію, роблячи акцент на цьому напрямку. При цьому вони не створили угруповання, яке готове зараз вторгнутися на територію України.

«Наша головна задача — зробити сильною оборону на цьому напрямку, щоб не допустити вторгнення підрозділів рф чи рб. Підрозділи ДПСУ та інші складові Сил оборони готові до розвитку ситуації в будь-якому варіанті», — зазначив Демченко.

Напередодні, 23 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дії кремля свідчать про плани росії поновити наступ на Україну, а заклики росіян до переговорів — це спроба виграти час на підготовку і перегрупування військ. Він нагадав, що росія за останні місяці мобілізувала до лав армії приблизно 200 тисяч осіб, а тактика рф на полі бою свідчить про те, що керівництво військ не рахується зі втратами. Водночас рф намагається закупити зброю та боєприпаси у союзників, зокрема в Ірану.