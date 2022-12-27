The Insider: ФСБ за критику війни звільнила генерала, який курирував розробку хімзброї і брав участь в отруєнні опозиціонерів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia Commons
Федеральна служба безпеки росії звільнила з посади начальника Науково-технічної служби Едуарда Черновольцева за нібито критику війни в Україні. Він курирував Інститут криміналістики фсб (НИИ-2), який займався створенням хімічної зброї.
Про це пише The Insider.
Офіційно у підпорядкуванні Черновольцева були 8 Центр фсб (захист інформації), Центр спеціальної техніки фсб та Управління спеціального звʼязку фсб. Що стосується Інституту криміналістики, то його співробітники безпосередньо брали участь в отруєнні російських опозиціонерів, зокрема політиків Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзи, а також письменника Дмитра Бикова.
За офіційною версією, Черновольцева відправили на пенсію за віком, хоча співробітникам такого рівня у фсб зазвичай дозволяють працювати до 70 років.
За даними джерел видання, у кремлі були незадоволені витоками інформаційних баз даних.
«Ще два роки тому Едуард Володимирович клятвено запевнив керівництво країни, що перекриє всі канали витоків. Але в нашій дірковій системі це практично неможливо», — зазначило одне джерело.
Водночас інший співробітник із фсб повідомив, що Черновольцев, який прожив довгий час у Києві, «дуже жалкував про початок військової операції в Україні і в компанії своїх друзів не раз говорив, що все зайшло надто далеко».
- Видання The Insider є одним з авторів низки резонансних розслідувань. Так, наприклад, у квітні 2021 року вони опублікували матеріали про те, що операція головного розвідувального управління (ГРУ) росії у чеському Врбетіце у 2014 році (в жовтні та грудні) і спроби отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева могли бути диверсією проти України. У лютому 2021 року The Insider опублікував розслідування про те, що отруйники Навального з фсб двічі намагалися вбити російського опозиціонера Кара-Мурзу.
- У 2020 році The Insider зʼясовував, що у Кремлі створюють підконтрольну білоруську партію: вона буде проти Лукашенка, але за інтеграцію з росією. Також видання було співавтором великого розслідування: отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Томську в серпні 2020 року було вже другою спробою. За два місяці до цього на нього вчинили замах у Калінінграді та ледь не вбили при цьому його дружину Юлію Навальну. Ключову роль у замаху відігравав спеціальний підрозділ Інституту криміналістики фсб.