Кулеба: На розгортання Patriot в Україні знадобиться менш ніж пів року

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Сполучені Штати Америки планують пришвидшити розгортання зенітних ракетних комплексів Patriot в Україні.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтервʼю Associated Press.

За його словами, уряд США склав спеціальний план, щоб система Patriot була готова до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців. Зазвичай підготовка до її використання займає близько року.