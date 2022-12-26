«Схеми»: У глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка проходять обшуки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Пресслужба Офісу президента України
У голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка проходять обшуки у справі про його можливий звʼязок із компанією, яка отримала вже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області.
Про це повідомили журналісти проєкту «Схеми».
За їхніми даними, обшуки почалися вранці 26 грудня. Вони тривають безпосередньо у приміщенні Дніпропетровської ОВА — у кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті житлово-комунального господарства, який відповідає за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг, та низці інших департаментів ОВА.
Також обшуки проходять у підрядників — у приміщеннях фірми «Будінвестінжиніринг», на виробничих підприємствах та у повʼязаних з ними людей.
- 2 листопада журналісти «Схем» та «Української правди» оприлюднили розслідування про те, що Валентин Резніченко посприяв фірмі своєї супутниці у отриманні бюджетних 1,5 мільярда гривень на ремонт та утримання доріг. Журналісти наголошують на тому, що саме від Резніченка залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області. Того ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Справу відкрили за статтями про зловживання владою та відмивання грошей, які отримали злочинним шляхом.