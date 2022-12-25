Українське науково-дослідне судно «Ноосфера» розпочало другий антарктичний сезон

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Пресслужба Офісу президента України

Український криголам «Ноосфера» розпочинає свій другий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Напередодні, 24 грудня, флагман українського науково-дослідного флоту на чолі з Павлом Панасюком вирушив із Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику. Ця експедиція є спільною з польськими колегами.

Спершу «Ноосфера» вирушить до польської антарктичної станції «Арцтовський», яка розташована на острові Кінг Джордж, а далі — на українську станцію «Академік Вернадський». Туди флагман доправить вантажі й команду технічних спеціалістів, які мають завершити модернізацію інфраструктури української станції.

Очікується, що криголам дістанеться «Вернадського» до кінця січня.