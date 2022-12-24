У Китаї заявили, що не хочуть «обирати між друзями», кого підтримувати на війні — росію чи Україну

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Посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг заявив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну поставило Китай «у дуже складне становище». Він наголосив, що китайська влада не хоче «обирати між друзями» — Україною та рф.

Про це він розповів в інтервʼю газеті South China Morning Post: «Ми зазнаємо побічної шкоди від цієї кризи. І росія, й Україна є хорошими друзями, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції»

Посол наголосив, що війна в Україні створила «велику напругу» у відносинах між Європою та Китаєм.

«На другий день після початку цієї операції відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі та президентом путіним, і під час цієї розмови президент Сі чітко висловився за пошук мирного рішення. Через 10 місяців після цього факти свідчать про те, що Китай не надає військової допомоги росії. Насправді, наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові долучатися до будь-яких мирних зусиль», — запевнив він.

Водночас Фу Конг заявив, що США отримують вигоду з цього конфлікту, тому що продають зброю Україні та заробляють на енергетичній кризі в Європі.