Сейм Литви дозволив збільшити кількість інструкторів для ЗСУ в ЄС та Великій Британії

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Сейм Литви одноголосно ухвалив поправку до постанови про участь литовських військових у міжнародних операціях. Зокрема, у тренувальних місіях для українських армійців від Європейського Союзу та Великої Британії.

Про це повідомляє Delfi.

Згідно з постановою у місії ЄС зможуть брати участь до 40 литовських військових і держслужбовців, а в тренуваннях у Великій Британії — до 25.

Крім того, литовську військову місію для ЗСУ, яку Сейм схвалив ще в 2017 році, можуть провести в країнах ЄС і НАТО, якщо держави запросять литовських інструкторів для участі в навчаннях бійців ЗСУ на їхній території. У цій операції зможуть взяти участь до 60 литовських військових та цивільних співробітників.

У 2023 році литовські армійці планують навчити близько 1 500 українських військових, з них 1 100 перебуватимуть у Литві.