У конкурсі на посаду директора НАБУ візьмуть участь 78 претендентів

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НАБУ

Комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро завершила прийом документів. У конкурсі візьмуть участь 78 кандидатів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Бюро опублікувало список претендентів. Серед них — колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк та нардепка від «Слуги народу» Юлія Яцик.