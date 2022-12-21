Центр спротиву: Російські «вагнерівці» готують провокацію в білорусі поблизу України

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Росія готує провокацію на кордоні з Україною, ймовірно, щоб втягнути білоруську армію у війну проти української держави.

Як повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ, у село Крупейкі Гомельської області прибула група 80—90 осіб з легкоброньованою технікою та інженерними підрозділами. Група причетна до «ПВК Ліга», яка є частиною «ПВК Вагнера».

Водночас білорусь уже запровадила тимчасове обмеження на вʼїзд та вхід біля прикордонної смуги Лоївського району, який межує з Чернігівщиною.

«Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства «ГардСервіс», де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області», — заявили в ЦНС.