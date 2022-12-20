AFP: Керівництво росії має суперечливі погляди щодо наступу на Україну взимку

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Російське керівництво має суперечливі погляди щодо доцільності зимового наступу на Україну.

Про це агентству AFP повідомив високопоставлений американський чиновник.

За його словами, президент росії володимир путін публічно закликав військове керівництво рф представити йому «короткострокові та середньострокові» плани щодо продовження війни в Україні.

«Я думаю, що ми бачимо суперечливі речі. Безумовно, є ті, хто, я думаю, хотів би продовжити наступ в Україні. Є інші, у кого є реальні питання щодо здатності росії це зробити», — сказав американський посадовець на умовах анонімності.

За його словами, Сполучені Штати «пристосуються та швидко адаптуються», якщо характер російського вторгнення зміниться.

«Те, що ми робили і те, що ми продовжуємо робити, — це переконатися, що українці мають у своїх руках засоби для ефективного захисту від російської агресії», — додав чиновник.

На його думку, росіяни мають врахувати, що українці «не мають наміру збавляти темпи» через погоду у своєму прагненні повернути території.