«Беларускі Гаюн»: росія почала перекидати мобілізованих та військову техніку з полігонів білорусі ближче до українського кордону

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Getty Images / «Бабель»

Росія почала перекидати своїх військових та техніку з полігонів на півночі білорусі ближче до українського кордону. Туди їдуть танки та вантажівки.

Про це пише проєкт «Беларускі Гаюн».

Уранці 20 грудня із залізничної станції «Полонка» вирушив ешелон із військової технікою росії, яка перебувала на полігоні біля Барановичів. Він прибув до міста Лунинець, що за 50 км від українського кордону. У складні ешелону були 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок та ще сім вантажних вагонів.

Також учора, 19 грудня, на станції «Заслоново» у Вітебській області вантажили на платформи понад 20 російських танків та близько 16 вантажівок «Урал». Попередньо, їхній пункт призначення — місто Слуцьк, за 140 кілометрів від українського кордону.

Відомо і про третій російський ешелон, у складі якого було 20 БМП-2, три бензовози, сім вантажівок та мобільний пункт управління. Він прибув до міста Калинковичі за 55 кілометрів від українського кордону.

В аналітичній групі вважають, що або росіяни перекидають техніку для спільних навчань, або хочуть стягнути її до кордону з Україною. Водночас там наголошують, що така кількість техніки є невеликою і її недостатньо для наступу.