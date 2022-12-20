Ризик наступу окупантів з білорусі зростає. Російська авіація уточнює цілі для нанесення ракетних ударів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ризик наступу окупаційних військ з території білорусі поступово зростає, але сили оборони України уважно стежать за ворогом, готуються до оборони, а Генштаб вже передбачив значне нарощування угруповань ЗСУ у разі істотного зростання сил противника.
За даними ЗСУ, наразі на території білорусі перебувають 2 мотострілецька дивізія військ рф, 1 танкова армія та авіаційне угрупування, в складі якого новітні літаки і носії ракет «Кинжал», а саме МіГ-31К. Крім того в білорусі присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер», які здатні бити по наземних цілях.
Наєв заявив, що цього достатньо для створення загрози Україні. Також він прокоментував тренувальні польоти російських літаків у повітряному просторі білорусі. Він вважає, що мета цих польотів — уточнення цілей на території України, по яким плануються ракетні удари. ЗСУ «вживають всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози».
- Війська білорусі та росії у грудні поводили тренування зі злагодження. Також росія завозить до білорусі військову техніку, а її мобілізовані проходять там підготовку.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу.
- При цьому у США поки не бачать ознак підготовки наступу на Київ.