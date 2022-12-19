Reuters: Країни ЄС розглядають ліміт ціни на газ на рівні €180/МВт-год
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністри енергетики країн Європейського Союзу 19 грудня обговорювали можливий рівень обмеження цін на газ. Цінова межа може складати €180 за мегават-годину.
Про це пише Reuters.
За даними агентства, Чехія, яка головує у Раді ЄС, запропонувала запровадити ліміт, якщо ціни на газовому хабі Dutch Title Transfer Facility (TTF) перевищать €180 євро за мегават-годину протягом трьох днів.
Деякі країни, зокрема Німеччина, попереджають, що ліміт ціни може мати непередбачені негативні наслідки. На противагу цьому у проєкті пропозиції йдеться, що ліміт можуть призупинити за певних обставин. Наприклад, якщо це спричинить значне збільшення маржинальних вимог учасників газового ринку.
- У вересні російський «Газпром» оголосив про зупинку постачання газу трубопроводом «Північний потік» — цей газопровід є основним для поставок у ЄС. Через це ціни на газ у ЄС значно зросли. Згодом поставки відновили, але росія і так значно скоротила поставки в Європу, зокрема повністю припинивши робити це через Україну.
- У Європейському Союзі на цьому тлі почали розробляти механізм обмеження ціни на російський газ.