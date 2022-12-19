Британія наступного року надасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Український мілітарний портал
Велика Британія наступного року надасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Боєприпаси постачатимуть за контрактом на £250 млн ($304,7 млн). Така допомога повинна забезпечити постійний потік критично важливих снарядів для українських військ.
Премʼєр-міністр Ріші Сунак закликав союзників збільшити військову допомогу Україні, а також обговорити нагальні потреби ЗСУ, зокрема постачання систем протиповітряної оборони.
- Британія вже постачила понад 100 тисяч одиниць боєприпасів, реактивні системи залпового вогню, ракети Brimstone 2 та багато іншого. А 13 грудня оголосила про новий пакет допомоги, до якого увійдуть 125 зенітних установок, десятки радарів і засоби електронної боротьби з дронами.