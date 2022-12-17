Київський метрополітен відновив роботу після аварійного відключення світла

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Вранці 17 грудня о 7:30 київський метрополітен відновив роботу після аварійного відключення електроенергії. Напередодні після ракетного удару метрополітен припинив роботу майже на добу.

Про це повідомляє персслужба КМДА.

Поїзди наразі курсують з інтервалом вихідного дня, який становить 10 хвилин.

Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги.