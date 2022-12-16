ЗМІ: Угорщина заморозила російські активи на суму $925 мільйонів

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

У листопаді сума російських активів, яку заморозив уряд Угорщини, досягла €870 мільйонів ($925 мільйонів).

Про це пише Reuters із посиланням на газету Nepszava.

Видання процитувало документ Європейської комісії, в якому йдеться, що станом на 25 листопада Угорщина заморозила активи підсанкційних росіян на суму €870 мільйонів.

Представник Єврокомісії відмовився надати інформацію, які саме активи заморозили в Угорщині.