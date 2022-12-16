ЗМІ: Угорщина заморозила російські активи на суму $925 мільйонів
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- Анна Холоднова
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Марієнко Андрій / УНІАН
У листопаді сума російських активів, яку заморозив уряд Угорщини, досягла €870 мільйонів ($925 мільйонів).
Про це пише Reuters із посиланням на газету Nepszava.
Видання процитувало документ Європейської комісії, в якому йдеться, що станом на 25 листопада Угорщина заморозила активи підсанкційних росіян на суму €870 мільйонів.
Представник Єврокомісії відмовився надати інформацію, які саме активи заморозили в Угорщині.
- 28 жовтня речник Єврокомісії Крістіан Віганд повідомив, що ЄС наразі заморозив російських активів на €17,5 мільярда.
- Європейська комісія представила план надання Україні у 2023 році макрофінансової допомоги на загальну суму €18 мільярдів 9 листопада. Угорщина заявляла, що не підтримує цей план.
- Видання Politico писало, що Угорщина змогла добитися від Європейського Союзу розмороження частини призначених для неї коштів. В обмін на це країна зняла вето щодо деяких важливих питань, зокрема щодо €18 млрд макрофінансової допомоги для України.
- 14 грудня Європейський парламент проголосував за виділення Україні €18 мільярдів фінансової допомоги. Кошти виплачуватимуть протягом усього 2023 року.