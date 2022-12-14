СБУ знову перевірила храми УПЦ МП: знайшла російські паспорти та перепустки окупантів

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Служба безпеки України перевірила храми московського патріархату в Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.

Про це СБУ повідомила 14 грудня.

Так, на території єпархій знайшли російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» кирила з поширення пропаганди через вірян. Також знайшли склади із прокремлівською літературою, зокрема авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники рф заперечують існування українського народу, його мови та культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

У церковних приміщеннях у селищі Чорнобаївка виявили бланки перепусток до окупаційних органів рф, на Львівщині — фото прихованих російських документів про взаємодію російськими комісаріатами. На території церков у Закарпатській області виявили прапор «Республіки Підкарпатська Русь» із текстом гімну «підкарпатських русинів».