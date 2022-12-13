CNN: Адміністрація Байдена завершує підготовку рішення про передачу Україні систем Patriot

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Адміністрація президента США Джо Байдена завершує плани щодо відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну. Про це можуть оголосити вже цього тижня.

Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

План Пентагону ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж рішення відправлять на підпис президенту Джо Байдену. Троє чиновників повідомили CNN, що рішення про відправку Patriot буде схвалено.

Очікується, що після оголошення про передачу Patriot відправлять найближчими днями, а українців навчатимуть їх використовувати на базі армії США у Графенвері (Німеччина).