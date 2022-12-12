Українське посольство у Греції також отримало закривавлений пакунок

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Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок, грецька поліція почала перевірку.

Про це 12 грудня повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Адреса відправника така ж, як і на решті конвертів, що раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

Загалом МЗС зафіксувало 33 випадки погроз у 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.