Українське посольство у Греції також отримало закривавлений пакунок
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Geraint Rowland Photography / Getty Images
Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок, грецька поліція почала перевірку.
Про це 12 грудня повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Адреса відправника така ж, як і на решті конвертів, що раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.
Загалом МЗС зафіксувало 33 випадки погроз у 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- Після цього конверти з вибуховими пристроями отримали компанія Instalaza, яка виробляє зброю для України, канцелярія премʼєра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії. Правоохоронці встановили, що листи надсилали з регіону Вальядолід.
- 2 грудня МЗС повідомило, що українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та консульствам в Неаполі, Брно і Кракові надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин. Українські посольства і консульства продовжують їх отримувати.