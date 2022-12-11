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Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти ще семи представників УПЦ МП

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Фото з сайту УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти ще семи представників Української православної церкви московського патріархату. Обмеження, зокрема, запровадили і проти митрополита Антонія (Паканича), який перебуває на посаді керуючого справами УПЦ МП.

Про це йдеться на сайті президента.

Санкції ввели проти:

Проти них всіх запровадили санкції на пʼять років. Вони передбачають блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород та багато іншого.