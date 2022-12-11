Премʼєр Косова попросив миротворців НАТО прибрати сербські барикади на півночі країни. У ЄС закликають до деескалації

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Reuters

Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті попросив миротворців НАТО прибрати барикади, які створили серби на півночі країни. Він зазначив, що це потрібно зробити до кінця 11 грудня, інакше в ситуацію втрутиться косовська поліція.

Про це пише Kosovo Online.

Курті наголосив, що такі вчинки з боку сербів є неприйнятними і не мають повторюватися в майбутньому.

«Блокування руху, блокування доріг загального користування важкими транспортними засобами з метою перешкодити свободі пересування, злочинна стрілянина банд по нашій поліції та поліції EULEX [місії ЄС у Косові] не тільки неприпустима, а й не повинна повторитися в майбутньому. Тож ми чекаємо», — підкреслив він.

У Європейському Союзі офіційно підтвердили, що члени місії в Косові зазнали атаки — в них кинули світлошумову гранату, але ніхто не постраждав. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель закликав до деескалації та попросив косовських сербів розібрати барикади.

«ЄС не толеруватиме нападів на місію EULEX чи насильницьких, протизаконних дій на півночі. Групи косовських сербів мають негайно розібрати барикади. Потрібно відновити спокій. Місія EULEX продовжить координувати свої дії з органами влади Косова та міжнародними силами KFOR. Усі учасники ситуації мають уникати ескалації», — наголосив він.