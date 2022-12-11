Премʼєр Косова попросив миротворців НАТО прибрати сербські барикади на півночі країни. У ЄС закликають до деескалації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті попросив миротворців НАТО прибрати барикади, які створили серби на півночі країни. Він зазначив, що це потрібно зробити до кінця 11 грудня, інакше в ситуацію втрутиться косовська поліція.
Про це пише Kosovo Online.
Курті наголосив, що такі вчинки з боку сербів є неприйнятними і не мають повторюватися в майбутньому.
«Блокування руху, блокування доріг загального користування важкими транспортними засобами з метою перешкодити свободі пересування, злочинна стрілянина банд по нашій поліції та поліції EULEX [місії ЄС у Косові] не тільки неприпустима, а й не повинна повторитися в майбутньому. Тож ми чекаємо», — підкреслив він.
У Європейському Союзі офіційно підтвердили, що члени місії в Косові зазнали атаки — в них кинули світлошумову гранату, але ніхто не постраждав. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель закликав до деескалації та попросив косовських сербів розібрати барикади.
«ЄС не толеруватиме нападів на місію EULEX чи насильницьких, протизаконних дій на півночі. Групи косовських сербів мають негайно розібрати барикади. Потрібно відновити спокій. Місія EULEX продовжить координувати свої дії з органами влади Косова та міжнародними силами KFOR. Усі учасники ситуації мають уникати ескалації», — наголосив він.
- Напруженість між Сербією та Косовим виникла через рішення останньої штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу бойкотували владу, а потім обіцяли масові акції протесту. Нові правила мали діяти з 1 серпня, проте за посередництва ЄС сторони дійшли згоди в конфлікті — косовська влада відтермінувала введення штрафів.
- На знак протесту проти таких рішень косовські серби на півночі країни почали масово покидати державні органи влади та звільнятися з поліції. Косовська влада натомість призначила дострокові місцеві вибори на півночі (в чотирьох районах) Косова, де більшість населення серби. Вони мали відбутися 18 грудня. Згодом президентка Косова Вйоса Османі оголосила про перенесення виборів голів північних муніципалітетів з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.
- 8 грудня Сербія заявила про можливе введення своїх підрозділів у Косово. Місцева поліція після цього направила на північ своїх спецпризначенців.