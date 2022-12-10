СБУ прийшла з обшуками до Харківської єпархії УПЦ МП
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Служба безпеки України
Служба безпеки України прийшла з обшуками на релігійні обʼєкти Харківської єпархії УПЦ МП. Вони перевірять понад 10 різних храмів, соборів і монастирів.
Про це пише управління СБУ в Харківській області.
«За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, і предметів, заборонених до обігу», — зазначили там.
Обшуки проводять спільно з Нацгвардією та прикордонниками. В СБУ наголошують, що роблять це, щоб унеможливити використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечити населення від провокацій і терактів.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Після заяви президента правоохоронці почали активно проводити обшуки по всій країні. Служителів УПЦ московського патріархату перевіряють на проросійську діяльність і зв’язки з окупантами.