Новини

Twitter / Олексій Резніков

Болгарія готує перший пакет військової допомоги Україні після того, як парламент дозволив поставляти зброю.

Про це повідомляє Reuters.

Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу, оскільки дружня до росії Соціалістична партія, партнер по коаліції в попередньому уряді, блокувала такі пропозиції. Список озброєнь є засекреченим, але урядовці сказали, що Софія надішле переважно легке озброєння та боєприпаси.

Тимчасовий міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не може дозволити відправити свої зенітно-ракетні комплекси або винищувачі, чого хоче Київ. «Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо системи С-300 і літаки Міг-29 чи Су-25», — сказав Стоянов.