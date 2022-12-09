Google випустила оновлення браузеру Chrome, додавши режими економії пам’яті та заряду акумулятора
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Lauren Edvalson / Unsplash
Компанія Google випустила оновлення для браузера Chrome, додавши режими економії оперативної пам’яті та заряду акумулятора пристроїв. Оновлення вийшло на Windows, MacOS і ChromeOS.
Про це пише профільний портал Ghacks.
Режим економії ОЗП звільняє пам’ять, виділену для неактивних вкладок, що дозволяє програмам та активним вкладкам використовувати більше ресурсів комп’ютера. Цей режим можна налаштовувати в параметрах, наприклад, додаючи сайти, де він завжди буде активний. У розширених опціях також можна вказати, через який час Chrome робитиме вкладку неактивною.
Режим енергозбереження обмежує фонову активність браузера, а також знижує якість візуальних ефектів на вкладках (анімації, частоти кадрів). Цей режим збільшує час роботи ноутбука без заряджання.
- У жовтні Google повідомила, що з 2023 року браузер Chrome припиняє підтримку операційних систем Windows 7 і Windows 8.1.
- До цього Google представила хмарну операційну систему Chrome OS Flex. Вона допоможе «жити» старим компʼютерам.