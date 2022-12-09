Росія пошкодила майже всі українські ГЕС і ТЕС. Де ситуація зі світлом найскладніша

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Майже всі гідро- і теплоелектростанції в Україні зазнали тих чи інших ушкоджень після масованих ракетних атак. Утім, із кожним новим обстрілом українська ППО відбиває дедалі більше ракет.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, найскладніша ситуація наразі на Одещині, Херсонщині та Харківщині, також залишається нестійкою ситуація на Київщині, особливо на її лівобережній частині.

«Загалом енергосистема увійшла у стабільний режим функціонування після останньої російської атаки досить швидко, система не була розбалансована», — зазначив Кудрицький. За його словами, усе це завдяки успішній роботі ППО — останній обстріл не мав таких руйнівних наслідків, як деякі попередні.

У компанії повідомили, що всім обленерго повідомили ліміти споживання електроенергії. У кількох областях перевищено ліміти споживання, що змусило застосувати там аварійні відключення.

В «Укренерго» сподіваються вийти на планові відключення за кілька днів.

«Ми бачимо, що відступили морози, поступово відновлюємо генеруючі потужності, відновлюють роботу електростанції, обсяг доступної генерації збільшується, зменшуючи дефіцит. Я думаю, що за кілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватись планових графіків відключень», — сказав він.

Кудрицький прогнозує, що дефіцит електроенергії зберігатиметься під час всього осінньо-зимового періоду.