AP: США нададуть Україні додаткову військову допомогу на $275 мільйонів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Defence Visual Information Distribution Service
США виділять $275 мільйонів на додаткову військову допомогу Україні.
Про це пише Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб.
За їхніми словами, допомога включатиме велику кількість боєприпасів, зокрема 80 тисяч боєприпасів для гаубиць і систем HIMARS, високоточні системи протидії безпілотникам, а також автомобілі HUMVEE і генератори.
Невдовзі про цей пакет допомоги повинні оголосити офіційно.
- 8 грудня Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 рік, який становитиме $847,3 мільярда. Із цієї суми Україні виділяють $800 мільйонів.
- До цього CNN писав, що адміністрація Байдена розмірковує над передачею Україні касетних боєприпасів.