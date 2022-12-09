Спецпризначенці Косова зайшли в сербський регіон, заблокувавши його

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Понад 200 бійців спецпідрозділу поліції частково визнаного Косова зайшли на територію сербського муніципалітету Північна Митровиця і заблокували його.

Про це повідомляє Kosovo-Online.

Спецпризначенців зайшли в регіон з технікою. Під час заходу вони застосували дві шумові гранати. Ситуація в муніципалітеті спокійна, хоча й напружена.

Напередодні поліція Косова оголосила, що збільшить свою присутність у північних муніципалітетах, де проживають серби. Це відбулося на тлі зростання напруженості між Косовим і Сербією і бойкоту косовської влади на півночі, який оголосила місцева партія «Сербський список».