НБУ: Удари росіян по енергоінфраструктурі призводять до падіння ВВП України та сповільнюють його відновлення

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Удари росіян по енергетичній інфраструктурі України призводять до погіршення прогнозів щодо падіння ВВП у 2022 році. Вони також сповільнять його відновлення у 2023 році.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише Укрінформ.

«Що стосується ВВП, то на цей рік падіння буде дещо глибшим, ніж ми очікували. На наступний рік відновлення економіки залежатиме від кожного зі сценаріїв», — сказав він.

У Нацбанку нагадали, що розглядають три сценарії за умови продовження атак на обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Як базовий НБУ розглядає сценарій, за якого енергоінфраструктура буде оперативно відновлена, а сили ППО забезпечуватимуть надійний захист українського неба. Другий сценарій передбачає більш глибоке ураження критичної інфраструктури та повільніше відновлення, а третій — масштабні перебої в енергосистемі.

«За нашого базового сценарію, пожвавлення ВВП буде досить млявим і набагато нижчим, ніж ми припускали (4%). За умови реалізації другого та третього сценаріїв економіка скорочуватиметься і наступного року», — сказав Ніколайчук.