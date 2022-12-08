У Британії надійшли в обіг перші монети з портретом короля Карла III

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У поштові відділення Великої Британії почали надходити монети з портретом короля Карла III. Вартість такої монети 50 пенсів.

Про це повідомив Королівський монетний двір Великої Британії.

Портрет короля, розміщений на аверсі монети, створив скульптор Мартін Дженнінгс, уперше цей портрет презентували наприкінці вересня. На монеті монарх повернув голову наліво — за традицією, що існує у Великій Британії, у інший бік, ніж його попередник.

На реверсі монети зображені гербові щити та символи чотирьох народів, що входять до Сполученого Королівства.

Загалом спочатку в обіг надійдуть 9,6 мільйона нових монет. При цьому близько 27 мільярдів монет із портретом королеви Єлизавети II, що зараз є в обігу, залишаються законним платіжним засобом.