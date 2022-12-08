Мер Чернігова заявив, що «нікуди не йде» і подаватиме апеляцію на рішення суду про його відсторонення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Мер Чернігова Владислав Атрошенко відреагував на рішення суду про відсторонення його від посади на рік через порушення конфлікту інтересів. Він заявив, що подаватиме апеляцію.
Про це Атрошенко повідомив у своєму Facebook.
«Я залишаюся. Я нікуди не йду. Я обов’язково подаватиму апеляцію. Вважаю це справою честі. Боротьбою за все місцеве самоврядування. Проти його знищення. Вся Україна спостерігатиме за рішенням Апеляційного суду», — зазначив він.
Атрошенко також звинуватив Офіс президента в тиску на суд, щоб він ухвалив рішення про його відсторонення.
- 2 липня Атрошенко повідомив, що його вдруге не пропустили за кордон (перший раз 19 червня). Він їхав на конференцію у Швейцарію, яка була присвячена відновленню України. Тоді він казав, що повʼязує заборону з політичною атакою з боку одного зі співробітників Офісу президента. Після цього заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув Атрошенку, що «деякі мери» можуть позбутися посад. Після цього мер звернувся до президента Зеленського через «намагання усунути його від влади».
- У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції вручило меру Чернігова Владиславу Атрошенку протокол через «конфлікт інтересів»: його водій під час війни на його машині з офіційним дозволом перетнув державний кордон і повернувся — про це Атрошенко мав повідомити до НАЗК, адже водій виїжджав не через роботу.
- 7 грудня Яворівський районний суд Львівської області відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка на рік від посади. Його визнали винним у неповідомленні про конфлікт інтересів. Крім цього, суд наклав на Атрошенка штраф у вигляді 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (6,8 тисячі гривень).