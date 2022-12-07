Мінʼюст США підозрює нардепа Деркача у фінансових злочинах. Йому загрожує до 30 років увʼязнення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Петро Журавель / Wikipedia
Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо народного депутата України Андрія Деркача. Його звинувачують у низці фінансових злочинів.
Про це йдеться на сайті місцевої прокуратури.
Загалом Деркача звинуватили за сімома пунктами. Його підозрюють у змові з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також відмивання грошей у звʼязку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.
За даними слідства, з 2013 року Деркач разом зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Гіллз, приховуючи свою участь у транзакціях від американських фінансових установ. Він скористався послугами номінального власника, підставними компаніями та численними банківськими рахунками в США.
Крім цього, у США розпочали процес цивільної конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.
Якщо його провину доведуть, то Деркачу загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.
- В Україні Деркач отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, народний депутат Андрій Деркач за період 2019—2022 років одержав щонайменше $567 тисяч від російських правоохоронних та розвідувальних органів за підривну діяльність проти України — йдеться про дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. У розшук його оголосили 16 вересня 2022 року.
- У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох осіб, яких підозрюють у втручанні у вибори президента за підтримки російського уряду. Серед них — український депутат Андрій Деркач. У кремлі тоді на це відреагували, назвавши причетність Деркача до спецслужб рф «дурницею».