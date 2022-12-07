Новини

Гаубиці, вантажівки, пікапи. Німеччина надсилає Україні додаткову військову допомогу

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Німеччина розширює військову допомогу Україні — надає більше гаубиць і датчиків захисту від дронів. Про це є повідомлення німецького уряду.

Так, до України вже надійшли 20 бронетранспортерів Dingo та два великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh. Крім цього, обіцяють надати:

Перед цим Німеччина відмовилася передавати ЗРК Patriot Україні — їх розмістять на території Польщі. Надіслати їх до України просила Варшава — після того, як на території Польщі впала ракета ППО в день масованого російського ракетного удару по Україні.