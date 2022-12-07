Суд заочно заарештував колишнього депутата від партії Порошенка Олександра Грановського

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Космач Олександр / УНІАН

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександра Грановського.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Грановському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою як організатору корупційної схеми на державному «Одеському припортовому заводі» (ОПЗ).

Центр протидії корупції вказує, що рішення суду — це шлях до оголошення Грановського в розшук за лінією Інтерполу. Наразі він перебуває в міжнародному розшуку.

«Якщо він зʼявиться на території України, його повинні затримати та доставити до суду протягом 48 годин для обрання [нового] запобіжного заходу», — заявили в ЦПК.