Російські обстріли пошкодили 35% магістральних електромереж. Більшість їх атакували по кілька разів

Новини

Facebook / Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що по більшості уражених об’єктів магістральних електромереж ракети прилітали по два й більше разів.

«Ми розуміємо, що дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися й надалі. Зараз він становить 19% від прогнозного споживання. Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових обʼєктів магістральних мереж. На 70% з них «прилітало» по два й більше разів. Вчора в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень», — сказав він під час засідання уряду.

За його словами, попри влучання в окремі об’єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів.