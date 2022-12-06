Окружний адмінсуд скасував присвоєння «Квітам України» статусу памʼятки архітектури
- Автор:
- Олег Панфілович
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Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства культури та Департаменту охорони культурної спадщини про присвоєння будинку «Квіти України» у Києві статусу памʼятки архітектури та монументального мистецтва.
Про це йдеться в рішенні суду.
Активісти ініціативи «Зберегти Квіти України» повідомили, що розгляд проходив дуже швидко та за спрощеною процедурою, отже учасників справи про це навіть не мали повідомляти.
«Квіти України» більше не пам’ятка, не має охоронного статусу, на забудовника більше не діє припис Мінкультури про заборону будівельних робіт. Кілька кроків — і він знов зможе повернутись до своєї фантазії про скляний офісний центр», — йдеться в повідомленні активістів.
Суд пояснив скасування статусу тим, що «обʼєкт радянських часів, у стані, який естетичної краси та цінності історичному обличчю Києва не додає», а рішення про надання статусу некомпетентне.
Активісти закликають Мінкультури та Департамент охорони культурної спадщини КМДА подати апеляцію та висловити свою офіційну позицію щодо цих подій.
- Будівля на вулиці Січових Стрільців, 49, є зразком модерністської архітектури, її побудували у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства «Квіти України». На початку літа 2021 року будівлю обнесли парканом для «реконструкції», але вже 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю.
- Уночі 11 липня 2021 року біля будинку зʼявилася важка техніка — забудовник вирішив знести будівлю та звести на її місці офісний центр. 12 липня робочі почали демонтувати фасад, але їх вдалося зупинити завдяки протестам громадських активістів.
- 21 липня того ж року КМДА зобовʼязала забудовника прибрати паркан біля будівлі «Квітів України», а 3 серпня павільйон отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.
- 6 серпня 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю «Квітів України» до реєстру державних памʼяток.